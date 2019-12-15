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Bakan Pekcan müjdeyi verdi: 1 Ocak 2020'den itibaren...

Bakan Pekcan müjdeyi verdi: 1 Ocak 2020'den itibaren...

15.12.2019, 09:51

Ticaret Bakanı " destek başvurularını 1 Ocak 2020'den itibaren Bakanlığımızın en önemli dijital dönüşüm projelerinden biri olan 'Destek Yönetim Sistemi' üzerinden alacağız” dedi.

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan "İhracat destek başvurularını 1 Ocak 2020'den itibaren Bakanlığımızın en önemli dijital dönüşüm projelerinden biri olan 'Destek Yönetim Sistemi' üzerinden alacağız" dedi.

Pekcan, "İhracatçılarımız başvurularında destek türü ne olursa olsun aynı evrakı ilgili birimlere defalarca sunmak zorunda kalmayacak. Desteklerimizden faydalanmak bu sistem sayesinde çok daha kolay hale gelecek" ifadelerine yer verdi.

Ayrıca Bakan Ruhsar Pekcan "Bu sistem ile ihracatçılarımızın bürokratik işlemler için harcadıkları zaman ve katlandıkları maliyetin önüne geçecek önemli bir adımı atmış bulunuyoruz" açıklamasında bulundu.

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