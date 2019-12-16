Araç üstü çadır tasarlayıp satıyor

Denizli'de yıllardır doğa yürüyüşlerine ve çadır kamplarına katılan evli ve bir çocuk babası Özgen Nalbant (34), doğa tutkusunu meslek haline getirdi. Nalbant, bir yıllık çalışmasının ardından araç üstü çadır tasarlayıp üretimine başladı. İki kişinin kolaylıkla kalabildiği 50 kilo ağırlığındaki çadır toplandığında eni 125, boyu da 110 santimetreye düşüyor. Projesi için 6 ay branda dikimi yapan terzilerin yanında çalıştığını belirten Nalbant, "Böcek gireceği endişesiyle bayan dağcılar çadırda kalmaya çok sıcak bakmıyor. Ben de araç üzerinde çadırı tasarladım. Atölyede dört kişiye daha iş vererek istihdama da katkı sağladık"dedi. Araç üstü çadırların fiyatı 2 ila 4 bin lira arasında değişiyor.



HASAN DURNA (ÖZEL)