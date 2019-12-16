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Beyaz esyada ciro yüzde 13,7 yükseldi

Beyaz esyada ciro yüzde 13,7 yükseldi
Giriş Tarihi: 16.12.2019
Büyük beyaz eşya sektörünün cirosu yılın üçüncü çeyreğinde ÖTV indiriminin sona ermesine rağmen yıllık bazda yüzde 13,7 artarak 5,7 milyar liraya yükseldi. Araştırma şirketi GfK Temax'ın verilerine göre, tüketici teknolojisi ürünleri pazarının büyümesinde, büyük beyaz eşya, küçük ev aletleri ve bilgi teknolojileri sektörlerinde sağlanan büyüme belirleyici oldu. Sektörde en yüksek artış derin dondurucularda görüldü.
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