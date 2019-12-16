Aydın Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (AYESOB) Başkanı Selahittin Çetindoğan, “esnaf kepenk kapatıyor” algısının gerçeği yansıtmadığını belirterek, “Bu yıl kentte 2 bin 193 işyeri kapanırken 4 bin 960 yeni işyeri açıldı” dedi

Aydın Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (AYESOB) Başkanı Selahittin Çetindoğan, belirli çevrelerin "ekonomik kriz nedeniyle esnaf kepenk kapatıyor" algısı yaratmaya çalıştığını, bunun gerçeği yansıtmadığını söyledi. 2019 yılında Aydın'da 2 bin 193 işyeri kapanırken 4 bin 960 yeni işyerinin açıldığını belirten Çetindoğan, "Esnafımız dimdik ayakta" diye konuştu. Aydın'ın en büyük sivil toplum kuruluşu olan AYESOB'un üç yıldır başkanlığını yürüten Selahittin Çetindoğan, birliğin çalışmaları, ekonomi ve mesleki eğitim konularında Yeni Asır'a açıklamalarda bulundu.



● AYESOB'u tanıyabilir miyiz? Üyelerinize hangi hizmetleri sunuyorsunuz?

Birliğimize bağlı Aydın'da 82 odamız var. Sicile kayıtlı 50 bin üyemiz var. Yılda 300 lira aidat topluyoruz. Tek gelirimiz olan aidatlarla bu iş yürümüyor, devlet desteği olmalı. Odalar üyelerine yönelik sosyal faaliyetlerde bulunmalı ancak bunun için bütçe yok. Bu yüzden üyelerimiz haklı olarak siz aidat almanın dışında ne iş yapıyorsunuz diye soruyor. Masanın diğer tarafına geçtiğimizde üyelerimiz haklı. Odalar, yasal düzenlemeyle güçlü hale getirilmeli.



ÜLKENİN ORTA DİREĞİDİR

● Aydın'da esnaf ne durumda?

Esnaf ve sanatkar bu ülkenin orta direği, belidir. Bunu kırarsak ülkenin ekonomisi kırılır. Esnaf ve sanatkara sahip çıkılmalı. Bu yıl Aydın'da 4 bin 960 yer açılmış, 2 bin 193 işyeri kapanmış. Yüzde ÖĞ100 bir artış var. Ekonomik kriz nedeniyle işyerleri kepenk kapatıyor algısı doğru değil. Esnaf şu an zor bir dönemden geçiyor. Ancak bu dönemi başarılı bir şekilde atlatacağız.



● Hükümetin verdiği destekleri nasıl değerlendiriyorsunuz?

Hükümet, küçük esnaf ve sanatkarlar için güzel işler yaptı. Krediler ve KOBİ destekleriyle esnaf nefes aldı ancak sattığını yerine koymakta zorlanıyor. Gelin bu esnaf ve sanatkara bir defaya mahsus bir cansuyu yapın. Çok para istemiyoruz. 20-30 bin lira verin, faiz koymayın, uzun vadede ödeyelim. Gerçekten buna esnafın ihtiyacı var. Bu ülke çok badireler atlattı, bu badireyi de atlatır. 8'nci sınıftan sonra çocuklar meslek eğitim merkezlerine yönlendirilmeli. Ailelere diyoruz ki; 'Çocuğunuzu bir tamirciye, terziye, marangoza verin.' Bunu aileleri anlatamıyoruz. Herkes çocuğum üniversiteyi bitirsin diyor. Önümde 20 CV var. Bunların hepsi masa başı iş istiyor. Kendimizi geliştiremediğimiz, teknolojiye ayak uyduramadığımız sürece kaybetmeye mahkumuz. Kendimizi yenilemeliyiz. Bazı meslek dalları kayboluyor. Marangoz, terzilik, bakkallık kaybolmaya yüz tutmaya başladı. Önlem alınmalı.



SEVEREK YAPTIGIM İÇİN YORULMUYORUM

● Birlik başkanlığının yanı sıra oda başkanlığı da yapıyorsunuz. Yorucu gelmiyor mu idarecilik size?

1984'TE Berberler Kuaförler Odası'nın yönetimine girdim. 1993'te odanın başkanı seçildim. 26 yıldır odanın başkanlığını yapıyorum. 2018'de yeniden birlik başkanı oldum. 82 Birlik içerisinde ülkede 7'nci sıradayız. Bakanlık, TESK ve Federasyona verdiğimiz yöneticilerle de 6'ncı sıradayız. Bazen soruyorlar, başkan bu ne hız, bir bakıyoruz Ankara'da bir bakıyoruz İstanbul'dasınız. Koşturuyoruz. Her şeyi pozitif düşüyorum. Severek başkanlık yapıyorum.





'ÖGRENCİYE İNDİRİM YAPIN' ÇAĞRISI

● Aydın'da esnafın satışlarını arttırmaya yönelik ne gibi çalışmalar yapıyorsunuz?

KARA cumaya aldanmayın. Etiketlerde oynama yapılarak insanları harcamaya ve lükse yönlendiriyorlar. Aydın'da 50 binden fazla üniversite öğrencisi var. Bu öğrencilerin getirisi en az 5 milyon liradır. Küçük esnaf, öğrencileri AVM'lere kaptırmamak için kampanyalar yapmalı. Çağrı yaptım, üniversitelilere kafelerde, restoranlarda, berber, kuaför dükkanlarında yüzde 10-15 indirim yapılmasını planlıyoruz.



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