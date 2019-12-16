Hülle yapan gıda firması cezadan kurtulamayacak

Tarım ve Orman Bakanlığı'nın gıdada taklit ve tağşiş yapanların para cezasından, faaliyetten men ve hapis cezasına kadar sert önlemlerle caydırılması için üzerinde çalıştığı Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanunu'nda değişiklikleri içeren taslak çalışmasında yeni detaylara ulaşıldı. Üzerinde çalışılan taslağa göre, gıdada tağşiş yapıp ceza yedikten sonra ufak isim ve unvan değişikliği yaparak faaliyetlerine devam eden firmalar da cezalardan kurtulamayacak. Mevcut düzenlemeye göre taklit ve tağşiş yapanlara yönelik idari para cezası, söz konusu parti ürünün piyasadan toplatılması ve bu ürünlerin kamuoyuna ifşa edilmesi gibi yaptırımlar uygulanıyor. Ancak buna rağmen firmalar, isim değiştirerek taklit ve tağşiş faaliyetlerine devam ediyor.



İSİM DEĞİŞTİRMİŞLER

Bakanlığın ilk belirlemelerine göre İstanbul, Ankara, Adana, Kayseri, Kocaeli, Sakarya ve Trabzon olmak üzere 7 ilde 14 firmanın, gıdada sahtecilik yaptığı gerekçesiyle kamuoyuna ifşa edilmesinin ardından isim değişikliği yaptığı öğrenildi. Bu firmalar aynı suçu işlerse eski suçları da kapsama girecek ve ağır ceza alacaklar. Ayrıca gıda sahteciliğinde ısrarcı olan firmaların suçu tekrarlamaları halinde diğer ürünlerinde de sorunlar olabileceği gerekçesiyle makul şüphe düzenlemesiyle tüm ürünleri raflardan kaldırılacak.



■ BARIŞ ŞİMŞEK