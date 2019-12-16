İhracatçı artık ‘tek tıkla’ destek alacak

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, ihracat destek başvurularını 1 Ocak 2020'den itibaren yeni geliştirdikleri Destek Yönetim Sistemi üzerinden alacaklarını, bu sistemle ihracatçıların bürokratik işlemler için harcadıkları zaman ve maliyetin önüne geçecek önemli bir adımı attıklarını söyledi.



1 OCAK'TAN İTİBAREN

Pekcan, mevcut uygulamada ihracatçıların Bakanlığa yaptıkları destek başvurularının birçoğunda mevzuat gereği aynı bilgi ve belgeleri tekrar tekrar sunmak durumunda kaldıklarına dikkati çekerek şöyle devam etti: "Geliştirdiğimiz Destek Yönetim Sistemi ile ihracatçılarımızın bu bürokratik işlemler için harcadıkları zaman ve katlandıkları maliyetin önüne geçecek bütünsel önemli bir adımı atmış bulunuyoruz. İhracatçılarımız, başvurularında, destek türü ne olursa olsun aynı evrakı ilgili birimlere defalarca sunmak zorunda kalmayacak. Bilgi ve belgeler sisteme bir kereye mahsus tanıtılacak ve başvurular sisteme eklenen destek modüllerine yönlendirilecek." Sektörün talepleri doğrultusunda, ihracatçı firmaların kullanıcı rol ve yetkilerinin yönetimine de izin verecek kurgunun bu sisteme aktarıldığına işaret eden Pekcan, "İhracat destek başvurularını 1 Ocak 2020'den itibaren Bakanlığımızın en önemli dijital dönüşüm projelerinden biri olan Destek Yönetim Sistemi üzerinden alacağız. Böylece özel ihracat rejimlerimizden ve desteklerimizden faydalanmak bu sistem sayesinde çok daha kolay hale gelecek." dedi. Bakan Pekcan, destekler için başvuru ve değerlendirme süreçlerinin tek bir sistemden çevrimiçi olarak gerçekleştirilmesine yönelik projede destekleri 6 ana modül, 13 alt modülde konsolide ettiklerini bildirdi.