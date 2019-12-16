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İSKUR Aydın’dan 7 bin 541 kişiye kurs

İSKUR Aydın’dan 7 bin 541 kişiye kurs
Giriş Tarihi: 16.12.2019
İŞKUR Aydın İl Müdürlüğünün yılın ilk 10 ayında düzenlenlediği kurs ve programlardan 7 bin 541 kişi yararlandı. İŞKUR Aydın İl Müdürü Rahmi Terzi, "64 meslek edindirme kursuna bin 283 kişi, bin 869 işbaşı eğitim programına 5 bin 391 kişi, 46 girişimcilik eğitimine 867 kişi olmak üzere, toplam bin 979 kurs ve programa 7 bin 541 kişi katıldı. Aynı dönemde düzenlenen 96 toplum yararına program sayesinde 4 bin 105 kişi eğitim görme şansı yakaladı" diye konuştu.

■ MEHMET KAVAS
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