Kuşadası'nda bu ay kruvaziyer turist sayısında tüm zamanların rekorunun kırılması hedefleniyor. Norwegian Spirit, Thomson Dream'den sonra Celestyal Crystal'ın da Kuşadası'na geldiğini belirten turizmci Eren Budaklı, "2019 başarıyla kapatılacak. Gelecek yıl için de umutluyuz. Gerçekleşen rekor ziyaretler 2020 için olumlu ve pozitif gösterge olarak değerlendiriliyor" dedi.
■ İBRAHİM UZUN
■ İBRAHİM UZUN
Kruvaziyerde rekor kırılacak haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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