  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
  • VİTRİN
Haberler > Ekonomi > Kruvaziyerde rekor kırılacak

Kruvaziyerde rekor kırılacak

Kruvaziyerde rekor kırılacak
Giriş Tarihi: 16.12.2019
Kuşadası'nda bu ay kruvaziyer turist sayısında tüm zamanların rekorunun kırılması hedefleniyor. Norwegian Spirit, Thomson Dream'den sonra Celestyal Crystal'ın da Kuşadası'na geldiğini belirten turizmci Eren Budaklı, "2019 başarıyla kapatılacak. Gelecek yıl için de umutluyuz. Gerçekleşen rekor ziyaretler 2020 için olumlu ve pozitif gösterge olarak değerlendiriliyor" dedi.

■ İBRAHİM UZUN
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Kruvaziyerde rekor kırılacak haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
BİZE ULAŞIN