Urla Belediyesi’nden kooperatifle sözlesme

Kırsalda üretimi teşvik etmek adına İzmir Büyükşehir Belediyesi ve kooperatiflerle ortak çalışmaları hayata geçiren Urla Belediyesi, yeni bir işbirliğine daha imza attı. Urla Belediyesi ile S.S Kadıovacık Tarımsal Kalkınma Kooperatifi arasında işbirliği protokolü imzalandı. Urla Belediye Başkanı Burak Oğuz, "Kadıovacık, Türkiye'de ve dünyada ayrı bir öneme sahip. Karbon ayak izinin Türkiye'de en düşük, dünyada ise en düşük ikinci köy konumunda. Kooperatifimiz ile "temiz enerji, temiz kent" ekseninde çalışmalarımız da devam edecek" dedi.