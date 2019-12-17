Bu yılın izinleri seneye devreder

FARUK ERDEM / faruk.erdem@yeniasir.com.tr





Son günlerde sizlerden gelen mesajların büyük çoğunluğunu senelik izinlerle ilgili sorular oluşturuyor.

Aslında kış olmasına rağmen senelik izinlerin tekrar gündem olmasının sebebi, yıl içinde bir kısmının kullanılmamış olması.

Çalışanların büyük çoğunluğu yazın izinlerini kullandı ama bazı bölümleri ise kaldı. Şimdi yılın bitmesiyle birlikte bu izinlerin silinip silinmeyeceği merak ediliyor. İzinle ilgili aklınıza takılan sorulardan bir kısmını burada cevaplamaya çalışalım.

Böylece izinlerinizin silinip silinmeyeceği konusuna da açıklık getirmiş oluruz.

- Kimler izin kullanabilir?

Tüm çalışanların senelik izin hakkı vazgeçilmez bir hak. İşçilerin yıllık izin için en az bir yıl çalışmaları gerekiyor. Deneme süresi de 1 yılın hesabında dikkate alınıyor. 1-5 yıl arası çalışanlar 14 gün, 5-15 yıl arası 20 gün, 15 yıl ve daha fazlası için 26 gün izne hak kazanılır.

50 yaş üstü ve 18 yaş altı çalışanların izinleri 20 günden az olamıyor. Yer altı işlerinde çalışan işçilerin yıllık ücretli izin süreleri 4'er gün artırılarak uygulanır.