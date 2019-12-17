Dolar ve euro ne kadar? 17 Aralık Salı döviz kuru...

Dolar yükseldi mi? Euro ne kadar? Dünkü kapanışta doların satış fiyatı 5,8520 lira, avronun satış fiyatı ise 6,5280 lira olmuştu. Dolar ve euro bugün ne kadar merak ediliyor. İşte 17 Aralık Salı güncel döviz kuru...