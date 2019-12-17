İşsizlik Eylül ayında % 14’ün altına indi

Ekonomide üçüncü çeyrekte başlayan toparlanma gecikmeli olarak olsa da işsizlik rakamlarına yansımaya başladı. Ağustos ayında yüzde 14 olan işsizlik, Eylül'de yüzde 13.8'e geriledi. TÜİK verilerine göre işsiz sayısı Ağustosa göre 84 bin kişi azalarak 4 milyon 566 bine gerilerken, genç işsizlik de düştü. İş gücü, Eylül'de geçen yılın aynı dönemine göre 193 bin kişi artarak 33 milyon 6 bin kişi olurken, iş gücüne katılma oranı yüzde 53.5 şeklinde gerçekleşti.