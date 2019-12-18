5 milyar liralık borç yapılandırıldı

Türkiye Bankalar Birliği (TBB) Finansal Yeniden Yapılandırma Büyük Ölçekli Uygulama kapsamında Ekim-Kasım döneminde toplam 5.1 milyar TL'lik borcun yapılandırıldığını duyurdu. Söz konusu tutarın 4.9 milyar TL'si enerji sektörüne, 137 milyon TL'si turizm sektörüne ait bulunuyor.



4 FİRMAYLA SÖZLEŞME

Finansal yeniden yapılandırma kapsamında Ekim-Kasım dönemi içinde, büyük ölçekli uygulama kapsamına 56 adet firma (22 grup) alınırken; kapsama alınan firmalardan dört firma (iki grup) ile Finansal Yeniden Yapılandırma Sözleşmesi (FYYS) yapıldı. Açıklamaya göre söz konusu dört firmadan biri enerji, üçü ise turizm sektöründe faaliyet gösteriyor. Firmaların dördü de Marmara Bölgesi'nde bulunuyor. TBB ayrıca Kasım döneminde uygulama kapsamına 16 firmanın (6 grup) alındığını ve görüşmelerin sürdürüldüğünü duyurdu.