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Aydın’da Efeler, Söke ve Çine’de başlıyor

Aydın’da Efeler, Söke ve Çine’de başlıyor
Giriş Tarihi: 18.12.2019
'100 Bin Sosyal Konut Projesi' kapsamında Aydın'da ilk etapta Efeler, Söke ve Çine'de 1+1, 2+1 ve 3+1 şeklinde konutlar yapılacak. Başkan Tayyip Erdooğan'a teşekkür eden AK Parti Aydın Milletvekili Mustafa Savaş, "Bu proje kapsamında dar gelirli vatandaşlar uygun koşullarla ev sahibi olacak. Aydınımızda ilk olarak Efeler ve Söke'de proje hayata geçirilecek. İncirliova'da ikinci TOKİ projesi için uygun yer aranıyor" diye konuştu.

■ MEHMET KAVAS
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