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Dolar ne kadar? Euro ne kadar? Çarşamba kuru...

Dolar ne kadar? Euro ne kadar? 18 Aralık Çarşamba döviz kuru...

18.12.2019, 09:36

bugüne nasıl başladı? Dünkü kapanışta doların satış fiyatı 5,8800 lira, avronun satış fiyatı ise 6,5570 lira olmuştu. yatırımcısı dolar ve euro fiyatını araştırıyor. İşte Çarşamba dolar ve euro fiyatı...

Döviz kuru bugün ne kadar? Dolar/TL ise dün yüzde 0,7 artışla 5,8883'ten kapanmasının ardından bugün bankalararası piyasanın açılışında 5,90 seviyesinde işlem görüyor. İşte 18 Aralık Çarşamba dolar ve euro fiyatları...

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