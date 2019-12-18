Gelirden yüksek nafaka ödemek hak ihlali

Anayasa Mahkemesi, gelirinden daha fazla nafaka ödeyen İbrahim Acar'ın başvurusunu kabul ederek, maddi ve manevi varlığını koruma ve geliştirme hakkının ihlal edildiğine hükmetti. 4 çocuk babası Acar'ın eşi Konya 4. Aile Mahkemesine dava açtı. Acar'ın eski eşe aylık 250, üniversite öğrencisi çocuk için aylık 300, diğer üç çocuk için ayrı ayrı 150 lira nafaka ödenmesine karar verildi. Acar ise hastanede şirket elemanı olarak asgari ücretle çalıştığını, maaşının 950 lira olduğunu, maaşından daha yüksek miktarda toplam 1000 lira nafakaya hükmedilmesinin haksız olduğunu iddia ederek, kararı temyiz etti. Anayasa Mahkemesi de kişinin maddi ve manevi varlığını koruma ve geliştirme hakkının ihlal edildiğine karar verdi.



■ ANKARA