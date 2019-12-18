İzmir’le birlikte 4 kentte uzman ellere 100’er bin TL

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından kırsal kalkınmaya katkı sağlamak, köyden kente göçü önlemek ve eğitimli girişimcileri desteklemek amacıyla 4 pilot ildeki girişimcilere 100 bin liraya kadar hibe desteği verilecek.

Tarım ve Orman Bakanlığınca, kırsal kalkınmaya katkı vermek, köyden kente göçü önlemek ve eğitimli girişimcileri desteklemek için İzmir, Mardin, Amasya ve Düzce'deki girişimcilere 100 bin liraya kadar hibe sağlanacak. "Uzman Eller Projesi" kapsamında tarım, hayvancılık, ormancılık, gıda ve su ürünleri alanlarında eğitim veren meslek yüksekokulu veya üniversitelerden mezun gençlerin, kırsal alanda istihdamına katkı sağlanması amaçlanıyor. Bu kapsamda, 2019-2020 döneminde pilot bölge seçilen Amasya, Düzce, İzmir ve Mardin'deki projelere hibe verilecek.

Başvuru yapacak girişimcilerin, daha önce söz konusu hibe programlarından destek almamış olması gerekecek. Projeden yararlanmak isteyenler ön başvuruları Tarım ve Orman Bakanlığının web sitesi (www.tarimorman.gov.tr) üzerinden yapacak. Kesin başvurular ise girişimcinin ikamet ettiği yerleşim biriminin bağlı olduğu bakanlığın il müdürlüklerine şahsen gerçekleştirilecek. Hibe sözleşmesi imzalayarak, belirlenen şartları yerine getiren girişimciye 100 bin liraya kadar hibe verilecek. Hibeden yararlanmak için başvurular 23 Aralık'ta başlayacak ve 40 gün sürecek.



TOPRAKSIZ ÇİFTÇİYE ARAZİLERİ DAĞITILDI

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, arazi dağıtım projeleri kapsamında bugüne kadar 15 ilde 1 milyon 43 bin 620 dekar Hazine arazisinin çiftçilik yapmaları şartıyla 16 bin 151 aileye dağıtıldığını bildirdi. Hazine arazilerinin kanun gereği çiftçilik yapmak şartıyla verildiğini vurgulayan Pakdemirli, "Arazi bedelleri borçlandırmadan sonra 4 yıl ödemesiz olmak üzere 10 yılda 10 eşit taksitte ve faizsiz olarak geri ödemeye tabi tutuluyor" diye konuştu.