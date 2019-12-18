Kalkınma ajanslarına 191 personel alınacak

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank, 2020 yılında kalkınma ajanslarına 191 yeni personel alınacağını belirterek, "İnsan kaynaklarımızı güçlendirecek bu yeni adımımız, kalkınma ajanslarına taze kan olacak." ifadesini kullandı.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, 2020 yılında kalkınma ajanslarına 191 yeni personel alınacağını belirterek, "İnsan kaynaklarımızı güçlendirecek bu yeni adımımız, kalkınma ajanslarına taze kan olacak." ifadesini kullandı. Varank, kalkınma ajanslarının bakanlığının koordinasyonunda faaliyet gösterdiğini ve alınacak 191 yeni personelin 125'inin uzman pozisyonunda görev yapacağını bildirdi. Söz konusu 125 uzmanın, üniversitelerin iktisadi ve idari bilimler, mühendislik, şehir, bölge-planlama, hukuk ve sosyoloji bölümü mezunlarından alınacağı bilgisini veren Varank, başvuruların "http://sinavbasvuru. sanayi.gov.tr" internet sitesinden yapılacağını belirtti.



TÜBİTAK'A 29 KİŞİ

TÜBİTAK Savunma Sanayii Araştırma ve Geliştirme Enstitüsü (SAGE) tarafından, mesleki ve teknik liselerin ilgili bölümlerinden mezun 29 kişi istihdam edilecek. Başvururular "kariyer.sage.tubitak. gov.tr" adresinden 30 Aralık'a kadar yapılabilecek.