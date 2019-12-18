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Kooperatif fuarında Aydın ürünlerine ilgi

Kooperatif fuarında Aydın ürünlerine ilgi
Giriş Tarihi: 18.12.2019
AYDIN'IN yöresel ürünleri, Ticaret Bakanlığı'nca düzenlenen 3. Türkiye Kooperatifler Fuarı'nda görücüye çıktı. Ankara Ticaret Odası Kongre ve Sergi Salonu'ndaki fuara, ülke genelinden 171 kooperatifin temsilcisi ve ortakları katıldı. Fuarda Aydın'a özgü yöresel lezzetler davetlilere ikram edildi.

■ KAZIM YÖRÜKCE
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