AYDIN'IN yöresel ürünleri, Ticaret Bakanlığı'nca düzenlenen 3. Türkiye Kooperatifler Fuarı'nda görücüye çıktı. Ankara Ticaret Odası Kongre ve Sergi Salonu'ndaki fuara, ülke genelinden 171 kooperatifin temsilcisi ve ortakları katıldı. Fuarda Aydın'a özgü yöresel lezzetler davetlilere ikram edildi.
■ KAZIM YÖRÜKCE
■ KAZIM YÖRÜKCE
Kooperatif fuarında Aydın ürünlerine ilgi haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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