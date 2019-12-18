Kritik bilgi sonrası pazarlıklar başladı

Asgari Ücret Tespit Komisyonu, yeni rakamı belirlemek için 3. kez toplanırken TÜİK taraflarca dikkate alınan, bir işçinin aylık gıda harcama tutarını komisyonla paylaştı

Asgari Ücret Tespit Komisyonu üçüncü toplantısını dün Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu'nun (TİSK) ev sahipliğinde gerçekleştirdi. TÜİK'in aylık gıda harcaması hesaplaması toplantıda komisyona sunuldu. Çalışma Genel Müdürü Nurcan Önder başkanlığında toplanan komisyonda, işçileri temsilen Türk-İş Genel Eğitim Sekreteri Nazmi Irgat, işverenleri temsilen TİSK Genel Sekreteri Akansel Koç yer aldı. Toplantıya taraflarca gösterge niteliği olması nedeniyle önemsenen TÜİK raporu sunuldu. TÜİK, günlük kalori ihtiyacını karşılamak üzere; hafif işlerin görüldüğü işkolları için 1.940; orta ağırlıkta işkolları için 2 bin 86; ağır işkolu için ise 2 bin 331 TL aylık gıda harcaması yapılması gerektiğini hesapladı.



İŞÇİ SAVUNMA YAPIYOR

TÜİK'in bu hesaplaması asgari ücretin tespitini doğrudan belirlemiyor ancak taraflar ve özellikle işçi kanadı, sadece bir kişinin ve sadece gıda harcamasının tutarının yüksekliğini vurgulayarak asgari ücretle geçinmeye çalışan bir kişinin alması gereken ücrete dair savunma yapıyor. İşveren kanadı hesaplamanın farklı yapılması gerektiğini daha önce açıklamıştı.

İŞVEREN DESTEĞİ 200 LİRAYA ÇIKARILMALI

Toplantının ardından bir açıklama yapan TİSK Genel Sekreteri Akansel Koç, asgari ücret işveren desteğinin 200 TL'ye yükseltilmesini ve sendikalısendikasız işçiye farklı destek verilmesi yönündeki uygulamadan vazgeçilmesini talep ettiklerini kaydetti. Türk-İş Genel Eğitim Sekreteri Nazmi Irgat da TÜİK'in verilerinin gerçek hayat pahalılığını yansıtmadığını savundu.