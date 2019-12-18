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’ya 1500 ev yapılacak

Manisa’ya 1500 ev yapılacak
Giriş Tarihi: 18.12.2019
Önceki gün başvuruları başlayan "Her Yıl 100 Bin Yeni Sosyal Konut projesi kapsamında Manisa'ya toplamda bin 500 konut yapılacak. Manisa'nın 7 ilçesi proje kapsamına alındı. Bu ilçeler Akhisar, Kırkağaç, Kula, Köprübaşı, Salihli, Yunusemre ve Şehzadeler oldu. En fazla konutun yapılacağı ilçe 400 konut ile Şehzadeler oldu. Yunusemre'ye 350, Akhisar'a 125, Kula'ya 300, Kırkağaç'a 100, Köprübaşı'na 75 ve Salihli'ye 150 konut kazandırılacak.

CÜNEYT HASÇELİK
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