Sanayiciler elektriği % 20 daha ucuz alacak

KOLEN Enerji Genel Müdürü Kaya Uğur Karayurt, 1 Ocak itibarıyla Son Kaynak Tedarik Tarifesi (SKTT) limitinin 7 milyon kilovatsaate düşeceğini belirterek, 2019'da enerji sektöründe, özellikle elektrik alanında ciddi hareketlenme olduğunu ifade etti. Karayurt, "SKTT'deki düşüş hedef abone sayısında artış sağlayacak. Aboneler elektriği SKTT'den ulusal tarifelere kıyasla çok daha ucuza alıyorlar. SKTT ile sanayiciler, elektriği yüzde 20 daha uygun alabilir." değerlendirmesinde bulundu. Karayurt, sektörde rekabetin giderek artacağını ve bunun fiyat avantajı sağlayacağını söyledi.