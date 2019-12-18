YİD modelinden 100 milyar lira kazanıldı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan, TBMM Genel Kurulu'nda bakanlığının 2020 bütçesiyle ilgili yaptığı konuşmada, "Kanal İstanbul'un güzergahını belirledik. Proje ve planlama çalışmalarını tamamlayıp yapımına başlayacağız" dedi. Ulaştırma, denizcilik ve haberleşme hizmetleri için son 17 yılda 757 milyar 500 milyon liralık harcama yaptıklarını vurgulayan Turhan, "Karayollarında yap işlet devret (YİD) modeliyle yaptığımız 4 projenin yatırım bedeli 109 milyar 820 milyon lira. Bu projeler için ödediğimiz toplam garanti ise 9 milyar 640 milyon lira. YİD modelini istikrar sayesinde yaşama geçirdik" dedi.



BARIŞ ŞİMŞEK