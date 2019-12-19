Bekir “Çiftçimizi enflasyona ezdirmedik”

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, "Yapılan spekülasyonların aksine 2019'da fiyatları regüle ederek, çiftçimizi enflasyona ezdirmedik" dedi. Bakanlığının faaliyetleri ve gelecek yıla yönelik hedeflerine ilişkin değerlendirmede bulunan Pakdemirli, "Toprak Mahsulleri Ofisi tarafından bugüne kadar 160 bin üreticiden toplam 3.1 milyon ton ürün alımı yapıldı ve 5.6 milyar lira ödendi. Kırsal Kalkınma Destekleme Programı toplam 4,1 milyar lira tutarında yatırımla desteklenecek ve yeni 16 bin istihdam sağlanacak" ifadelerini kullandı.