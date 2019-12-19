Dolar bugün ne kadar? Euro ne kadar? Dün yükseliş eğilimini üst üste 4’üncü işlem gününe taşıyan ve 5,9268'den kapanış yapan dolar/TL ise bugün bankalararası piyasanın açılışında ne kadar oldu? İşte 19 Aralık Perşembe dolar ve euro fiyatı...
Dolar ve euro fiyatında yaşanan son dakika gelişmeleri merak ediliyor. Yatırım aracı olarak dolar ve euroyu tercih edenler döviz kurunda yaşanan dalgalanmaları araştırıyor. Peki dolar bugün ne kadar? Euro bugün ne kadar? İşte 19 Aralık Perşembe döviz kuru...
Dolar ne kadar? Euro ne kadar? 19 Aralık Pazartesi döviz kuru... haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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