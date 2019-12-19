Dolar ne kadar? Euro ne kadar? 19 Aralık Pazartesi döviz kuru...

Dolar bugün ne kadar? Euro ne kadar? Dün yükseliş eğilimini üst üste 4’üncü işlem gününe taşıyan ve 5,9268'den kapanış yapan dolar/TL ise bugün bankalararası piyasanın açılışında ne kadar oldu? İşte 19 Aralık Perşembe dolar ve euro fiyatı...