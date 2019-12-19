EKPSS tercih kılavuzu yayınlandı! 2019 ÖSYM EKPSS tercihleri ne zaman?

2019 ÖSYM EKPSS tercih kılavuzu yayınlandı. EKPPS'de tercihte bulunacak olan adaylar tercihlerin ne zaman ve nasıl yapılacağını merak ediyor. İşte 2019 EKPSS tercihleri ile ilgili merak edilenler...

ÖSYM'nin sitesinde 2019 EKPSS tercih kılavuzu yayınlandı. EKPSS'de tercihte bulunacak olan adaylar tercih tarihlerini ve tercihlerin ne şekilde yapılacağını araştırıyor. İşte 2019 EKPSS tercihleri ile ilgili detaylar...

EKPSS TERCİH KILAVUZU YAYINLANDI

ÖSYM'den yapılan açıklamaya göre;

Engelli Kamu Personel Seçme Sınavı ve Engellilerin Devlet Memurluğuna Alınmaları Hakkında Yönetmelik uyarınca ÖSYM tarafından yapılan Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavı (EKPSS) sonuçları ve kura usulü ile kamu kurum ve kuruluşlarının boş kadrolarına yerleştirme yapılacaktır. Adayların, bu kılavuzda yer alan kadroları tercih edebilmeleri için, 2016-EKPSS veya 2018-EKPSS'ye girmiş veya 2016-Kura veya 2018-Kura ile yerleştirme için başvuru yapmış olması gerekmektedir



Adaylar, 2019 EKPSS/Kura İle Engelli Kamu Personeli Yerleştirme Tercih Kılavuzuna saat 13.30'dan itibaren erişebileceklerdir.

Adaylar tercihlerini 19-23 Aralık 2019 tarihleri arasında ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr adresinden 23 Aralık 2019 günü, saat 23.59'a kadar yapabileceklerdir.

Tercih işlemleri, Ek'te yer alan 2019-EKPSS/Kura İle Engelli Kamu Personeli Yerleştirme Tercih Kılavuzu kurallarına göre ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numarası ve aday şifresi kullanılarak bireysel olarak yapılacaktır. Adayların tercih işlemleri için kılavuzu dikkatlice incelemeleri gerekmektedir.