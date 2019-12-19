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Haberler > Ekonomi > Gökova Körfezi’nde gelir yüzde 400 arttı

’nde gelir yüzde 400 arttı

Giriş Tarihi: 19.12.2019
Akyaka Su Ürünleri Kooperatifi'nin verilerine göre, Gökova Körfezi'nde Balıkçılığa Kapalı Alanlar'ın ilan edildiği 2010 yılından 2018 yılı sonuna kadar olan sürede, kooperatif ortaklarının geliri yüzde 400 artış gösterdi. Akdeniz Koruma Derneği tarafından yapılan açıklamada, Gökova'da 2013'ten bu yana Deniz Koruculuğu sistemi uygulandığı belirtildi ve "Türkiye'de bir ilk olan bu sistem ile yetkili kamu kurumlarına deniz üzerinden aktif bilgi sağlayarak 'aracı' görevi görüyoruz" denildi.

■ ADEM ÜLKER
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