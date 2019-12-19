  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
  • VİTRİN
Haberler > Ekonomi > II. Dijital Şehircilik Zirvesi başladı

II. başladı

II. Dijital Şehircilik Zirvesi başladı

19.12.2019, 10:23

Turkuvaz Yayın Grubu’nun ekonomi dünyasına yön veren dergilerinden Para tarafından düzenlenen II. başladı.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan'ın konuşma yapacağı II. Dijital Şehircilik Zirvesi'nde, Dubai ve Abudabi Dijital Şehircilik Projeleri Danışmanı Tarek Saeed deneyimlerini anlatacak. Zirve'de Fütüristler Derneği Başkanı Eray Yüksek 'Gelecek ve Mutluluk' konusunda öngörülerini paylaşacak.

ŞEHİR YAŞAMI İÇİN DİJİTAL ÇÖZÜMLER
'Dijital Dönüşümle Mutlu Şehirler Yaratmak' konseptiyle tasarlanan Dijital Şehircilik Zirvesi 2019'da, Türkiye'nin öncü başkanlarının katılımıyla 'Dijitalleşmede Türkiye'den Örnekler' paneli gerçekleştirilecek. Zirve'de gerçekleştirilecek Dijital Dönüşümde Gelecek Vizyonu ve Mutluluk panelinde ise teknoloji, bilişim ve ödeme sistemlerine yön veren uzmanlar önemli değerlendirmelerde bulunacak. Şehir yaşamı için dijital çözüm üreten şirketlerin vaatlerinin konuşulacağı Dijital Şehircilik Zirvesi'nde, mimarların dijital geleceğe bakışı da masaya yatırılacak.

haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

II. Dijital Şehircilik Zirvesi başladı haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
BİZE ULAŞIN