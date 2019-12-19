Konutta indirim yarışı sürüyor

Konut kredisinde faiz indirim hamlesi başlatan bankalara, markalı konut projeleri de katıldı. Bankaların 0.99-0.98 konut kredisi faiz oranlarını sübvanse eden firmalar, bankalarla yaptıkları anlaşmalarla bu oranları, vadesine göre, 0.49- 0.79 arasına kadar indirme kararı aldı. 60 aya kadar olan vadelendirme seçeneklerinde bazı firmalar '0 faiz' imkanı da sunuyor. Faizlerdeki indirimin yanı sıra, konut fiyatı peşin ödendiği takdirde yüzde 20'ye varan iskontolar yapan şirketler de var. Bitmeye yakın projelerdeki kampanyaların tüketici tarafından yoğun ilgi gördüğünü anlatan sektör temsilcileri, konut satışlarının bu sayede artış gösterdiğini belirtiyor.



■ SEDA TABAK