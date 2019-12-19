KPDK’de gündem: Sözleşmeliye kadro ve 3600 ek gösterge

Kamu Personeli Danışma Kurulu toplantısında, sözleşmelilerin kadroya geçirilmesi, 3600 ek göstergenin kapsamı ve maaşlardaki vergi kesintileri başta olmak üzere kamu çalışanlarını ilgilendiren konular gündeme getirilecek.

Bugün toplanacak Kamu Personeli Danışma Kurulu'nda, sözleşme personelin kadroya geçirilmesi, 3600 ek gösterge ve maaşlarda vergi kesintileri gündeme gelecek. Memur-Sen Genel Başkan Yardımcısı Hacı Bayram Tonbul, "310 bin sözleşmeli personelin sorunlarının çözümü kadrodan geçiyor" dedi. Tonbul, ortalama memuru maaşı 4 bin 500 lira olarak düşünüldüğünde, 8'inci aydan itibaren yüzde 20'lik vergi dilimine girdiğine dikkat çekerek, verginin yüzde 15'i aşan kısmını devletin karşılaması gerektiğini dile getirdi.