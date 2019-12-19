‘Şeker ithalatı’ iddialarına yanıt

TARIM ve Orman Bakanlığı'ndan, "Türkiye, Rusya'dan şeker ithalatına başladı" başlığıyla bazı basın yayın organlarında yer alan haberlere ilişkin yazılı açıklama yapıldı. Açıklamada, "Şeker ithalatı, sadece ihraç edilen işlenmiş mamul ürünlerde kullanılmaktadır. 2018 yılında yapılan 82,9 milyon dolar değerindeki 201 bin ton ithalata karşılık, 1,9 milyar dolar şekerli mamul ihracatı yapılmıştır. Vatandaşlarımız tarafından tüketilen şekerin tamamı da yurt içinde üretilmektedir" ifadeleri kullanıldı.