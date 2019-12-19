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‘Yaz saati’nde geri adım yok

‘Yaz saati’nde geri adım yok
Giriş Tarihi: 19.12.2019
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, yaz saati uygulamasında geri adım atılmayacağını söyledi. Dönmez, "Doğudaki bir kentimizin okula başlama saati, batıda bir kentimizle aynı olmak zorunda değil. Bu konuda yetki de zaten valiliklerdedir. Nitekim buna göre eğitim öğretim ve mesai saatlerini ayarlayan illerimiz de oldu" dedi. Kalıcı yaz saati uygulamasına iki yıl önce geçildiğini hatırlatan Dönmez, "Bu yılın ölçümleri henüz tamamlanmadı. Geçtiğimiz yılın verileri elimizde. Yaklaşık 4 milyar kilovatsaat civarında bir tasarruftan söz ediyoruz. Bunun da parasal karşılığı 2.7 milyar lira civarında" diye konuştu.
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