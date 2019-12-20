2020 yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi kabul edildi

Son dakika haberine göre 2020 Yılı Bütçesi Meclis’te kabul edildi. Hükümetin 2020 bütçe teklifi AK Parti ve MHP'nin oyları ile geçti. 488 milletvekilinin katıldığı oylamada 329 kabul, 159 ret oyu çıktı.

2020 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi TBMM Genel Kurulunda kabul edildi.



Son dakika haberine göre 2020 Yılı Bütçesi Meclis'te kabul edildi. Hükümetin 2020 bütçe teklifi AK Parti ve MHP'nin oyları ile geçti. 488 milletvekilinin katıldığı oylamada 329 kabul, 159 ret oyu çıktı. Detaylar geliyor...