Almanya’da işe girmek için koşullar belli oldu

Almanya'nın 2020'de alacağı personel için aradığı koşullar belli oldu. Almanya'nın işçi alımına vatandaşlar yoğun ilgi gösterirken, Başbakan Angela Merkel'in düzenlendiği toplantıya bakanlar ve yetkililer katıldı. 20 - 45 yaş aralığında her Türk vatandaşı sağlık engeli olmadığı sürece Almanya'ya işçi alımı için başvuru yapabilecek. Adayların "www.obm-turkiye. com" adresine girip başvuru formunu doldurmaları gerekiyor. Gelenlerden üst seviyede Almanca bilme şartı aranmayacak. Başvuruların kabul edileceği meslekler arasında aşçı, inşaat işçisi, hemşire ve IT teknisyenlerinin bulunduğu bildirildi. Alman Zanaatkarlar Birliği Başkanı Hans Peter Wollseifer, "Şu anda 250 bin kişilik boş