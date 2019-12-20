Altın fiyatları güne nasıl başladı? Gram altın, çeyrek altın bugün ne kadar? merak ediliyor. Dün Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gramı günü yüzde 0,71 artışla 282,20 liradan tamamladı. Peki altın bugün ne kadar oldu? İşte 20 Aralık Cuma gram altın, çeyrek altın, yarım altın, tam altın fiyatları...
Altın fiyatları ne kadar? İstanbul Kapalıçarşı'da, dün kapanışta çeyrek altın 459,00 lira, Cumhuriyet altını 1.879,00 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise önceki kapanışa göre yüzde 0,71 yükselişle 282,20 liradan işlem gördü. İşte 20 Aralık Cuma gram altın, çeyrek altın, yarım altın, tam altın fiyatları...
GRAM ALTIN NE KADAR?
ALIŞ: 282,18 TL
SATIŞ: 282,23 TL
ÇEYREK ALTIN NE KADAR?
ALIŞ: 450,83 TL
SATIŞ: 461,04 TL
YARIM ALTIN NE KADAR?
ALIŞ: 898,83 TL
SATIŞ: 922,07 TL
TAM ALTIN NE KADAR?
ALIŞ: 1.803,30 TL
SATIŞ: 1.838,51 TL
CUMHURİYET ALTIN NE KADAR?
ALIŞ: 1.868,00 TL
SATIŞ: 1.897,00 TL
Altın fiyatları bugün ne kadar? 20 Aralık Cuma gram altın, çeyrek altın, yarım altın fiyatları... haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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