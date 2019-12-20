Altın fiyatları bugün ne kadar? 20 Aralık Cuma gram altın, çeyrek altın, yarım altın fiyatları...

Altın fiyatları güne nasıl başladı? Gram altın, çeyrek altın bugün ne kadar? merak ediliyor. Dün Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gramı günü yüzde 0,71 artışla 282,20 liradan tamamladı. Peki altın bugün ne kadar oldu? İşte 20 Aralık Cuma gram altın, çeyrek altın, yarım altın, tam altın fiyatları...