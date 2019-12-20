‘Gıdada hile yapanı yaşatmayacağız’

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, zeytinyağı ve bal gibi ürünlerdeki tağşiş hakkında uyarılarda bulunarak, "Tağşişin üzerinde özellikle duracağımızı, tağşiş yapanları piyasada yaşatmayacağımızı, aman vermeyeceğimizi, ticaret imkanı tanımayacağımızı açıkça ifade etmek istiyorum" dedi. Bakan Pakdemirli, Ege Zeytin ve Zeytinyağı İhracatçıları Birliği tarafından İzmir'de düzenlenen "Zeytin ve Zeytinyağı Sektör Buluşması"na katıldı. Toplantıda İzmir Valisi Erol Ayyıldız, Ege Zeytin ve Zeytinyağı İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Davut Er ile sektör temsilcileri hazır bulundu. Bakan Pakdemirli, şunları söyledi: "Yılın ilk günlerinde yasa tasarısı getirmek istiyoruz. Kanunların arkasından dolanan üreticiler var. Toplam 3 bin 756 denetim ve bin 627 adet numuneden 718'i zeytinyağı numunesi. Burada da 156 firmayı ifşa etmişiz. Zeytinyağına göre baldaki durum daha vahim. Sektörü bu parazitlerden tamamen temizlersek katma değere doğru vites yükseltme şansımız var."



CEZALAR CAYDIRMIYOR

Bakan Pakdemirli, sözlerini şöyle sürdürdü: "Bal aromalı şurup var. Böyle bir şey olmaz. Nar ekşili sos diye bir şey olmaz. Cezalar yüksek olmasına rağmen tağşişi yapanları caydırmıyor. 3-5 defa yakalanmasa cezayı karşılıyor. Sektörün de bize bu konuda yardımcı olması lazım."



■ MERT ALPDÜNDAR