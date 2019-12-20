Girişimci kadınlar midye tesisi açtı

İzmir'de kurulan kadın kooperatifi, Türk ve Suriyeli kadınlar için geçim kapısı oldu. FAO, Tarım Bakanlığı ve Japonya iş birliğiyle düzenlenen projeyle 10'u Suriyeli 20 kadın eğitim görüp "Turna Kadın Kooperatifini" hayata geçirdi. Alsancak'ta midye dolma üretim tesisi açan girişimci kadınların satışa sunduğu midyeler yoğun ilgi görüyor.