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Hindiler 100-240 lira fiyatla satışta

Hindiler 100-240 lira fiyatla satışta
Giriş Tarihi: 20.12.2019
YENİ yıla sayılı günler kala hindi satışları başladı. Satıcılar, 5-10 kilo arası değişen hindileri 100-240 lira arasında fiyatla satışa çıkardı. İstanbul Halkalı'da hindi satışı yapan İbrahim Kısık, "Yılbaşı öncesi hindi satışına başladık. Bu yıl satışlar geçen yıla göre daha iyi. Fiyatlar biraz arttı ama talep çok" dedi. Besici Mehmet Atsız da satışların son haftada artacağını belirterek, şu ana kadar 100 tane hindi sattığını söyledi.
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