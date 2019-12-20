Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum, 3 gün içinde 100 bin sosyal konut için başvuruların 130 bine ulaştığını söyledi. 100 bin sosyal konut projesi için başvurular 15 Ocak'a kadar alınacak. Kura çekimi programı başvuruların ardından açıklanacak.

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Toplu Konut İdaresi'nde düzenlenen İnşaat Faaliyetleri Değerlendirme Toplantısı'nda, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın açıkladığı 100 bin sosyal konuta 3 günde 130 bin başvuru yapıldığını açıkladı. Bakan Kurum, "50 bin sosyal konuta 638 bin başvuru gelmişti. Bu çerçevede de Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatıyla 50 bin olan yıllık üretimimizi, 100 bine çıkaracak adımlarımızı attık. Her proje dahilinde vatandaşlarımız bir başvuru ücreti ödüyorlar ve bu başvuru ücretiyle birlikte de projelerimizin kurası çekildikten sonra bu başvuru ücreti ve süreci detaylı bir şekilde incelendikten sonra sonuca bağlı olarak vermiş oldukları peşinat iade ediliyor. Her proje için başvuruyu ayrı ayrı almak durumundayız" dedi.



YOĞUN TALEP GELDİ

Geçen hafta Başkan Erdoğan'ın himayesinde, Hazine ve Maliye Bakanlığının desteğiyle Türkiye'nin en büyük sosyal konut hamlesini başlattıklarını belirten Kurum, 5 Mart 2019'daki 50 bin Sosyal Konut projesine ise 638 bin başvuru olduğunu söyledi. Vatandaşlardan çok yoğun talep geldiğini aktaran Kurum, "Cumhurbaşkanımız, konut sayısını artırmamız için talimat verdi. Biz de yıllık 50 bin sosyal konut sayısını, 100 bine çıkararak büyük bir kampanyayı başlattık. 3 gün içinde 100 bin konut için başvuru sayısı 130 bin ulaştı. Bu, ne kadar talebin olduğunu da açık ve net bir şekilde gösteriyor" ifadelerini kullandı.



AYDIN'DA TOKI EVLERİNDE ARTIŞ

AK Parti Aydın Milletvekili Bekir Kuvvet Erim, 100 bin konut projesi kapsamında Efeler, Koçarlı ve Söke ile birlikte Nazilli ve Karacasu'da da TOKİ konutları yapılacağını söyledi. Aydın'da ilk olarak Efeler ve Söke ilçelerinde 200'er konut yapılacak. Koçarlı ilçesinde belediyeye ait arazide 130 dairelik konutların yapılması da kesinleşti.



■ KAZIM YÖRÜKCE