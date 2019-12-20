Özele dönüşen taksinin rengi de değiştirilmeli

Denizli Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası Başkanı Köksal Semerci, “Ticari taksiden hususiye geçirilen otomobillerin renkleri de değiştirilmeli. Böylece korsan taksiciliğin de önüne geçilebilir” dedi

Denizli Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası Başkanı Köksal Semerci, ticari taksiden hususiye geçirilen otomobillerin renklerinin de değiştirilmesini istediklerini söyledi. Sarı rengin otomobillerde taksiyi andırdığını, ticari taksilerden hususiye geçen araçlardaki renk değişikliğiyle korsan taksiciliğin de önüne geçilebileceğine dikkat çeken Başkan Semerci, "Denizli'de 14 durağa kayıtlı 371 taksimiz var. İl genelinde korsan taksilerle ilgili başlattığımız mücadelemiz devam ediyor. Verdiğimiz bilgilerle korsan taksicilik yaptığı belirlenenlere 4 bin 800 TL ceza kesiliyor. Benzer uygulamayı korsan nakliye yapanlar için de yapıyoruz" dedi. Beş yıldan bu yana oda başkanlığı görevini yürüttüğünü ve Odaya kayıtlı 2100 üyeye hizmet verdiklerini anlatan Semerci, Yeni Asır 'a özel açıklamalar yaptı.Denizli Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası olarak taksi, minibüs, nakliye, otobüs esnafına hizmet veriyoruz. İl genelinde 2 bin 100 üyeye sahibiz. Denizli Büyükşehir Belediyesiyle birlikte son olarak ticari taksilerle ilgili çalışma başlattık. Odamıza kayıtlı 371 taksicimizi, belirlenen 14 durakta topladık. Şoförlerin dinlenebilecekleri, ihtiyaçlarını karşılayabileceği binaların yapımına Büyükşehir devam ediyor. Hat minibüsleriyle ilgili çalışmamız tamamlandı. Toplam 763 minibüsümüzü 22 hatta topladık. Büyükşehir Ulaşım Dairesi ve Trafik Şube Müdürlüğü tarafından denetlenen hat minibüslerimiz hergün binlerce Denizlili vatandaşa hizmet veriyor. Araç içi kameralarımız, engelliler için özel ayrılmış yerlerimiz ve koltuklarımız mevcut.Denizlililerin yoğun kullandığı taksi ve minibüs hatlarında nüfusa göre yeterli üyeye ve araca sahibiz. Eksiğimiz, ulaşamadığımız mahallemiz yok. Sivil yolcu taşıma ücreti 3 TL oldu. Yedek parça, bakım ücreti ve yakıt giderleri bizi zam yapmaya zorladı. Eğitimli şoförlerimizle her gün yüzlerce aracımız ilimizin tüm mahallelerine gidip geliyor.- Oda olarak bizim birinci önceliğimiz eğitimdir. Oda binamızda trafik şube müdürlüğünden gelen memur arkadaşlarımızla üyelerimize yönelik eğitim ve bilgilendirme toplantılarımızı sürekli yapıyoruz. Önümüzdeki günlerde taksi ve minibüsçü üyelerimize yönelik 'öfke kontrolü' eğitimi gerçekleştireceğiz. Esnaf sarayımızdaki bu eğitim de diğerleri gibi ücretsiz olacak.Üyelerimize birçok alanda oda olarak ayrıcalıklı hizmet sunuyoruz. Odamıza ait düğün salonuna üyelerimiz sadece 5 bin TL ödüyor. Aynı şekilde muhabese işlerini aylık 25 TL'ye Oda olarak biz yapıyoruz. Didim'de bulunan tesisimizde üyelerimiz kişi başı 35 TL ödeyerek konaklama ve sabah kahvaltısı dahil tatillerini yapabiliyor. Her yıl 2 bin kişinin katılımıyla üyelerimiz için yemek düzenliyoruz. İl genelinde plaka basma yetkisi olan tek oda biziz. Onlardan aldığımız güçle, yeni projelerimizi başlatacağız.TOLGA TEKİN /HASAN DURNA