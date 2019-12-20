Şeker üreticisi istediği fiyatı aldı

Balıkesir'in Susurluk ilçesindeki şeker fabrikasında üreticiler ile fabrika arasında yaşanan yaş pancar küspesi konusu AK Parti Balıkesir İl Başkanı Ekrem Başaran ve AK Partili milletvekillerinin girişimleriyle çözüme kavuşturuldu. Fabrika çiftçilere yaş pancar küspesini makul fiyatlarla vermeye devam edecek. Yaş pancar posası fiyatları 500 kg için 150 TL, 750 kg için 200 TL olarak belirlenirken, 1000 kilo için fiyat 320 TL'den 250 TL'ye çekildi.



■ OTAĞ FIRINCIOĞULLARI