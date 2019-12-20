Tire şiş köfteye coğrafi işaret yolda

TİRE Ticaret Odası Başkanı Mehmet Delikanlı ilçeye özgü lezzetlerden "şiş köfteye" coğrafi işaret alınması için harekete geçtiklerini belirterek, "Şiş köfte ustaları ile yaptığımız toplantıda izleyeceğimiz yol haritasını belirledik" dedi. Delikanlı, "Başvuru sürecinde ortak hareket etme kararı aldık. Dosya hazırlanıyor. Coğrafi işaretle hem Tire şiş köftenin formülü korunacak, hem de bu meşhur lezzet gelecek nesillere aktarılmış olacak" diye konuştu.



■ NADİR UYSAL