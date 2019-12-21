2 bin 578 liranın altı rakamı kabul etmeyiz

TÜRK-İŞ, Hak-İş ve DİSK'ten temsilciler, Asgari Ücret Tespit Komisyonu çalışmalarını değerlendirmek üzere Türk-İş Genel Merkezi'nde ortak basın toplantısı düzenledi. Türk-İş Genel Eğitim Sekreteri Nazmi Irgat, Türk-İş Genel Başkanı Ergün Atalay'ın "bir işçinin yaşama maliyetinin aylık 2 bin 578 lira hesaplandığını, asgari ücret teklifinin bunun altında olmayacağını" vurguladığını söyledi. Hakİş ve DİSK'in açıklanan bu tutarı desteklediğini ifade eden Irgat, "Biz üç işçi sendikası konfederasyonu olarak ortak bir açıklamada bulunuyoruz. Asgari ücretin insan onuruna yaraşır bir seviyede belirlenmesi gerektiğini savunuyor ve talep ediyoruz. 2 bin 578 liranın üzerinde bir ücreti değerlendirmeye alabiliriz. Altında bir ücreti kesinlikle değerlendirmeye almayacağımızı, o kararlara katılmayacağımızı ifade etmek isteriz." diye konuştu. Irgat, 24 ya da 25 Aralık'ta Aile, Çalışma Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk ile toplantı yapılacağını, hükümetin görüşünün o gün belirleneceğini söyledi. Irgat, açıklanan TÜİK verilerinin beklentilerinin çok altında bulunduğunu ifade ederken, Hak-İş Genel Başkan Yardımcısı Osman Yıldız ve DİSK Ankara Bölge Temsilcisi Tayfun Görgün de rakam konusunda görüş birliğine varıldığını söyledi.