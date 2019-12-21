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A Para, ’ı ağırladı

A Para, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak’ı ağırladı

21.12.2019, 16:38

’nin yeni ekonomi kanalı A Para, iş dünyasıyla karar alıcıları bir araya getiren platformunun beşincisini düzenledi. Türkiye’nin sorunlarının ele alınıp ekonomik kalkınmaya yeni katkıların sunulması amaçlanan “Para Sohbetleri”nin bu seferki konuğu T.C. Dr. oldu. 20 Aralık tarihinde düzenlenen toplantıda A Para Genel Yayın Koordinatörü Özlem Doğaner’in sorularına yanıt veren Albayrak, ekonomik gelişmelere yönelik çalışmaların son hızla sürdüğüne dair açıklamalarda bulunurken sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda “Ekonomide 2019 yılı değerlendirmelerimizi ve 2020 yılı projeksiyonlarımızı A Para tarafından düzenlenen Para Sohbetleri programında piyasa analistlerimiz, akademisyenlerimiz ve iş insanlarımızla paylaştık” dedi. Para Sohbetleri önümüzdeki günlerde farklı sektörlere yönelik yapacağı projelerle devam edecek.

Türkiye'nin yeni ekonomi kanalı A Para, iş dünyasıyla karar alıcıları bir araya getiren Para Sohbetleri platformunun beşincisini düzenledi. Türkiye'nin sorunlarının ele alınıp ekonomik kalkınmaya yeni katkıların sunulması amaçlanan "Para Sohbetleri"nin bu seferki konuğu T.C. Hazine ve Maliye Bakanı Dr. Berat Albayrak oldu.

20 Aralık tarihinde düzenlenen toplantıda A Para Genel Yayın Koordinatörü Özlem Doğaner'in sorularına yanıt veren Albayrak, ekonomik gelişmelere yönelik çalışmaların son hızla sürdüğüne dair açıklamalarda bulunurken sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Ekonomide 2019 yılı değerlendirmelerimizi ve 2020 yılı projeksiyonlarımızı A Para tarafından düzenlenen Para Sohbetleri programında piyasa analistlerimiz, akademisyenlerimiz ve iş insanlarımızla paylaştık" dedi.

Para Sohbetleri önümüzdeki günlerde farklı sektörlere yönelik yapacağı projelerle devam edecek.

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