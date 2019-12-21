Altın fiyatları ne kadar? 21 Aralık gram altın, çeyrek altın, yarım altın fiyatları...

Altın fiyatları bugüne nasıl başladı? Altın yatırımcısı altın fiyatlarında yaşanan son dakika gelişmelerini merak ediyor. Gram altın düştü mü? Çeyrek altın bugün ne kadar? soruları araştırılıyor. İşte 21 Aralık Cumartesi altın fiyatları...
Altın bugün ne kadar? İstanbul Kapalıçarşı'da, dün kapanışta çeyrek altın 460,00 lira, Cumhuriyet altını 1.883,00 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise önceki kapanışa göre yüzde 0,17 yükselişle 282,70 liradan işlem gördü. Peki altın fiyatları bugün ne kadar oldu? İşte 21 Aralık Cumartesi altın fiyatları...
GRAM ALTIN NE KADAR?
ALIŞ: 281,80 TL
SATIŞ: 281,86 TL
ÇEYREK ALTIN NE KADAR?
ALIŞ: 451,67 TL
SATIŞ: 461,90 TL
YARIM ALTIN NE KADAR?
ALIŞ: 900,51 TL
SATIŞ: 923,79 TL
TAM ALTIN NE KADAR?
ALIŞ: 1.806,67 TL
SATIŞ: 1.841,94 TL
CUMHURİYET ALTIN NE KADAR?
ALIŞ: 1.873,00 TL
SATIŞ: 1.901,00 TL
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