Altın fiyatları ne kadar? 21 Aralık gram altın, çeyrek altın, yarım altın fiyatları...

Altın fiyatları bugüne nasıl başladı? Altın yatırımcısı altın fiyatlarında yaşanan son dakika gelişmelerini merak ediyor. Gram altın düştü mü? Çeyrek altın bugün ne kadar? soruları araştırılıyor. İşte 21 Aralık Cumartesi altın fiyatları...