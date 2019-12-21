Faizler düşünce evde yüzler güldü

Konut satışları Kasım ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 54,4 artarken, sektör temsilcileri düşen konut kredisi faizlerinin bu yükselişte etkili olduğunu söyledi

Türkiye genelinde Kasım ayında 138 bin 372 adet konut satıldı. Son 3 ayda ortalama 143 bin konut satılarak yüksek satış rakamları elde edilmeye devam ediyor. Bir önceki Ekim ayına göre yüzde 3 oranında düşüş görülse de geçtiğimiz yılın aynı ayına göre yüzde 55'e yakın bir artış yakalandı. Gayrimenkul sektörü de konut satışlarında yaşanan canlanmadan memnun görünüyor.



MORAL VERİCİ RAKAMLAR KONUTDER

Yönetim Kurulu Başkanı Altan Elmas, geçtiğimiz aylarda kamu bankalarının konut kredisi faiz oranlarını 15 yıl vadeye kadar yüzde 0.99'a indirdiğini hatırlatarak, "Böylelikle bir süredir ertelenen konut talebi canlanmış ve vatandaşlarımız yeniden konut alımına geçmişti. Yılın ilk yarısında yaşadığımız düşüşü ikinci yarıda telafi etmeyi hedefliyorduk ve çalışmalarımız meyvesini verdi. Sektörümüz adına bu moral verici rakamların devam etmesini ve 2019 yılını geçtiğimiz yıla yakın bir satış hacmiyle kapamayı ümit ediyoruz" dedi. Bazı özel bankaların da yüzde 1'in altında konut kredisi vermeye başladıklarını hatırlatan Elmas, "Merkez Bankası'nın son faiz indirimi ile bu bankaların da konut kredi faizlerini yüzde 1'in altına indireceğini umuyoruz. Özel bankaların tümünün konut kredisi faiz oranlarını yüzde 1'in altına indirmesi durumunda, konut sektöründeki hareketlilik birçok sektörü olumlu etkileyecektir" şeklinde konuştu.



TEŞVİKLER DEVAM ETMELİ

Türkiye genelinde birinci el konut satışlarının geçen yılın Kasım ayına göre yaklaşık yüzde 20 artarak 48 bin 909 olarak gerçekleştiğini ifade eden Elmas, şunları söyledi: İkinci elde geçtiğimiz Kasım ayına oranla yüzde 83 oranında bir artış oldu. Mevduat faizlerindeki düşüş nedeniyle ikinci el konutlara daha fazla yönelme gerçekleşti. Konut alıcılarını birinci el konut alımına yönlendirecek teşvik mekanizmalarına gerek olduğunu ısrarla ifade ediyoruz. Toplam satışların içinde birinci el konut satışının artması, inşaat sektörümüzün, sanayimizin, hizmet sektörümüzün ve dolayısıyla ülke ekonomimizin büyümesi anlamına geliyor. Böylece son dönemde düşen istihdam da yerine konacaktır. Ayrıca yıl sonunda bitecek olan harç ve KDV indirimi teşviklerinin de uzatılması veya kalıcı hale getirilmesini devletimizden talep ediyoruz.



İNDER BAŞKANI NAZMİ DURBAKAYIM : FAİZLER ETKİSİNİ GÖSTERDİ

BU yılın ikinci yarısında yüzde 1'in altına gerileyen konut kredisi faiz oranlarının olumlu etkisi kendisini gösterdi. Yılın ilk yarısında yaşanan kan kaybı telafi edilerek ipotekli satışlar arttı. Buna karşın birinci el konut satışları aylık bazda artış göstermesine rağmen 11 aylık ortalamada geçen yılın aynı dönemine göre 581 bin 711'den 436 bin 202'ye gerileyerek pazar kaybı yaşadı. Bunun temel sebebi bankaların birinci el konut satışlarında devam eden projelerde talep edilen kredilerde daha isteksiz davranmasıdır.



AYİDER BAŞKAN YARDIMCISI AHMET ERKUTOĞLU : ALICILAR RÜZGARDAN YARARLANMALI

Konut kredi faiz oranlarının psikolojik sınır olan yüzde 1'in altına inmesinin etkisini hemen gösterdiğini bir kez daha gözlemleme şansımız oldu. İpotekli konut satışlarında geçtiğimiz yıla göre yüzde 700'ün üzerinde artışın gerçekleşmesi, konut kredilerine olan ilgiyi de gösteriyor. 2020 yılında daha az konut üretileceği için düşen faiz oranlarını değerlendirecek en uygun zaman dilimindeyiz. Konut alıcılarının bu rüzgardan yararlanması lazım.







