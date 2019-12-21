Gayrimenkul sektöründe kadınlar zirveyi zorluyor

Başkanlığını Neşecan Çekici'nin yaptığı Gayrimenkulde Kadın Liderler Platformu'nun (GLK) öncülüğünde, Türkiye'deki gayrimenkul sektöründe çalışan kadınların durumunu gösteren, 'Maskülen Sektörde Kadın Olmak" araştırmasının sonuçları açıklandı. 436 sektör çalışanı kadınla gerçekleştirilen kapsamlı araştırmanın sonuçlarına göre, Türkiye'deki gayrimenkul sektöründe çalışanların yüzde 29'unu kadınlar oluşturuyor. Gayrimenkul sektöründe çalışan kadınların yüzde 43'lük dilimi inşaat, yatırımcı, geliştirici firmalarda görev alırken, mimar ve mühendis olarak çalışan kadın oranı yüzde 12.



YAŞ ORTALAMASI 36

Araştırmada sektördeki kadın çalışanların yaş ortalaması 36 olarak tespit edildi. Anket sonuçlarına göre sektördeki kadınların yüzde 56'sı evli ve çalışan kadınların yüzde 74'ü bir çocuk annesi. Kadınların yüzde 84'ü lisans veya lisansüstü eğitime sahip. Araştırmanın alan bazındaki sonuçlarına göre, kadınların yüzde 22'si satış ve pazarlama departmanında çalışırken; proje geliştirme ve uygulama departmanlarında çalışanların oranı ise yüzde 29 olarak tespit edildi. Üst yönetimde çalışan kadın oranı yüzde 15 olurken, ankete katılan kadınların yüzde 53'ü 6 yıldan uzun süredir gayrimenkul sektöründe görev yaptıklarını söyledi. Sektörde çalışan kadınlar arasında yönetim kurulu üyesi, genel müdür veya CEO olanların oranı yüzde 4.4, müdür, müdür yardımcısı, yönetici, ekip lideri yüzde 33.7 olarak tespit edilirken, uzman-uzman yardımcısı oranı yüzde 20.2 olarak anlaşıldı.