İzmir 5 milyon turist hedefini yakalamalı

Destination İzmir Başkanı, ETİK Başkan Yardımcısı ve SKAL'n Yönetim Kurulu Üyesi Bülent Tercan, "İzmir sokakları turiste muhtaç. İstanbul, Antalya ve Muğla'nn yaptığını bu şehir fazlasıyla yapabilir" dedi.

estination İzmir Başkanı, Ege Turistik İşletmeler Konaklamalar Birliği Başkan Yardımcısı ve turizm sektörünü elinde tutan dünya çapındaki SKAL adlı kuruluşun Yönetim Kurulu Üyesi Bülent Tercan, İzmir'de turizmin şaha kalkması için atılması gereken adımları Yeni Asır'a anlattı. İzmir'in Türkiye'de turizmin ilk canlandığı kentlerin başında geldiğini belirten Tercan, organizasyon, tanıtım ve direk uçuşların yetersizliği, UNESCO Dünya Mirası listesindeki Bergama ve Efes gibi tarihi değerlerin yeteri kadar değerlendirilememesi gibi nedenler yüzünden İzmir'in diğer illere göre turist fakiri olarak kaldığını söyledi.En önemli sorunun İzmir'e gelecek daha fazla turisti ağırlayacak yeterli sayıda 5 yıldızlı otel bulunmaması olduğuna dikkat çeken Tercan, bu konuda belediyelerin imar planlarında otel yapımını teşvik edecek kararlar almaları gerektiğini vurguladı. İzmir'in turizmde sadece deniz, kum ve güneş gibi doğal güzellikleriyle değil, antik kentler, inanç turizmi ve termal turizmiyle de birçok imkanlara sahip olduğunu belirten Tercan, "Bu kadar imkanlara rağmen maalesef İzmir turist fakiri. İzmir sokakları turiste muhtaç.İstanbul, Antalya ve Muğla'nın yaptığını İzmir fazlasıyla yapabilir.Çünkü bu potansiyel var yeter ki bunu harekete geçirelim" dedi.İzmir, fuarı, denizi, iklimi, sıcak insanları ve tarihi yapısıyla ülkemizin en gözde kentlerinden biri.Hatta geçmişte o kadar ilgi çekiyordu ki, Yeşilçam bir dönem İzmir filmleri furyası başlatmış, çok sayıda filmin çekimi güzel kentimizin Kordon boylarında, Karşıyaka'da ve Çeşme'de çekilmişti. İzmir, 20 yıl kadar önce Türk turizminden yüzde 10 pay alırken, bugün aldığı pay maalesef yüzde 5'lere düşmüştür. Bu kabul edilemez bir durumdur.Son dönemde İzmir'in turizmdeki kazanımlarının biraz arttığı doğrudur. Ancak bu kentin olması gerektiği yerin çok çok uzağındadır.Adnan Menderes Havalimanı'ndan giriş yapan turistlerin yüzde 70'i Kuşadası ve diğer bölgelere gidiyor. Çok azı şehir merkezine geliyor. Yani İzmir sokakları turiste muhtaç. Halbuki Kemeraltı, Kadifekale, Agora Antik Kenti, Kordon, Doğal Yaşam Parkı gibi daha birçok güzelliklere sahibiz.İncil'de bahsedilen çok önemli 7 kilise İzmir ve çevresinde.Hristiyan dünyası için büyük önem arz eden Meryem Ana Evi, Selçuk ilçesinde. Hükümetimiz 2006 yılında uluslararası modern dış hatlar terminalini kurdu. Buradan birçok ülkeye direkt uçuşlar yapılıyor. Kısacası İzmir'in turizmde başarısız olması için hiçbir bahane yok.En önemli sorun tanıtım yetersizliği ve kent merkezine turist çekecek organizasyonların eksikliği.İcraata önem verecek, kararları hayata geçirecek şehre gönül vermiş, İzmir'i seven aktif yönetim tarzına ihtiyacımız var. Artık çalıştayları bırakalım, sahaya inip eyleme geçelim. İzmir'in yılda 5 milyon turist hedefine acilen ulaşması gerekiyor.İzmir esnafı, müzeler, oteller, taksiler, restoranlar ve halk sokaklarda turist görmek istiyor.İzmir'de 5 milyon turisti ağırlayacak otel var mı? Evet bu da üzücü bir durum. İzmir'de turizme yönelik her şey var ama maalesef otel sayısı yetersiz. 5 milyon turisti ağırlayacak otel sayısına sahip değil. Onun için başta Büyükşehir olmak üzere 30 ilçe belediyesi imar planlarında otel yapımını teşvik edici ve özendirici kararlar almalı. Bu yönde yatırım yapmak isteyenlerin de önü açılmalı. Turist yoksa belediye görevini yapmamış demektir.Turizmin gelişmesi için önerileriniz nelerdir? İzmir turizminin hak ettiği noktaya gelmesi için; eylem önerilerimiz hazır. İstanbul ve Antalya'ya yılda 10 milyon, Muğla'ya ise yılda 4 milyon turist gelirken İzmir'de bu sayı 1 milyon civarında. Bu sayıyı karşılamak için yatak kapasitesi artmalı. Almanya, Hollanda, Norveç ve Belçika'daki Düsseldorf, Zürih, Münih, Oslo, Amsterdam gibi zengin Avrupa kentlerinin belediyeleriyle işbirliği içinde ortak projeler hazırlanmalı. Antalya örnek alınmalı. Amsterdam'da bir tanıtım Road Show'u yapılabilir. Büyükşehir meclis toplantıları Bergama, Efes'te gerçekleştirilebilir.TOLGA TEKİN