YÖRSAN’a Şimsek kayyum olarak atandı

Balıkesir Karesi ve Altıeylül Süt Üreticileri Birliği (SÜB) Başkanı Cihat Şimşek, YÖRSAN'a Kayyum olarak atandı. Şimşek, "Üreticilerimizin yüksek miktarda alacakları bulunuyor. Üreticilerimizin ve süt tedarikinde bulunan şahısların mağdur olmaması için buradayız. YÖRSAN fabrikasının faaliyete geçmesi için gereken ham maddeyi karşılayabiliriz. Bu kesimin sürece dahil edilmesi gerekir. Bu koşullar sağlanırsa gerekeni yapmaya hazırız." dedi.
■ OTAĞ FIRINCIOĞULLARI
■ OTAĞ FIRINCIOĞULLARI
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