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’a Şimsek olarak atandı

YÖRSAN’a Şimsek kayyum olarak atandı
Giriş Tarihi: 21.12.2019
Balıkesir Karesi ve Altıeylül Süt Üreticileri Birliği (SÜB) Başkanı Cihat Şimşek, YÖRSAN'a Kayyum olarak atandı. Şimşek, "Üreticilerimizin yüksek miktarda alacakları bulunuyor. Üreticilerimizin ve süt tedarikinde bulunan şahısların mağdur olmaması için buradayız. YÖRSAN fabrikasının faaliyete geçmesi için gereken ham maddeyi karşılayabiliriz. Bu kesimin sürece dahil edilmesi gerekir. Bu koşullar sağlanırsa gerekeni yapmaya hazırız." dedi.

■ OTAĞ FIRINCIOĞULLARI
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