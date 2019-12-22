2. el online otomotiv satışları yüzde 8.2 arttı

Türkiye ikinci el otomotiv online pazarında bu yılın ilk 11 aylık döneminde 1 milyon 595 bin 64 adetlik satış gerçekleşti. Bu da önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 8,2'lik artışa işaret etti. 2019'un ilk 11 ayında yüzde 18,5 ile en çok fiyat artışı gerçekleşen segment C-Sedan olurken, en düşük fiyat artışı yüzde 5,8'le E segmentinde görüldü. Kasım ayında satışlar geçen senenin aynı ayına göre yüzde 36, önceki aya kıyasla yüzde 1 arttı.